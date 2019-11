Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz

05.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:17

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası UEFA'nın İrfan Can Kahveci'ye soruşturma açması ile ilgili yorumlarda bulundu.

"UEFA'NIN SİYASİ BİR KARARI VAR"

Gümüşdağ, "Toplantının bugünkü ana gündemi asker selamı oldu. UEFA, bu çifte standardı sonlandırmalı. Duruşumuzdan taviz veremeyiz. Mesele ülkemiz ise geri kalan her şey küçük bir detay. UEFA kendi sitesinde bile Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği fotoğrafı yayınladı. Şimdi ne oldu da disiplin soruşturması açılıyor? Burada UEFA'nın siyasi bir kararı var." dedi.

"SELAM VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gümüşdağ, "Biz asker selamına devam edeceğiz. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ve biz inşallah çok gol atarız ve her attığımız golden sonra asker selamı yapmaya devam ederiz. Kulüp başkanlarımızı her golden sonra asker selamı vermeye davet ettik. Bizim için vatan her şeydir. Selam vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.