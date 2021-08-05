UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, Dinamo Batum'u 2-1 mağlup etti

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Batum'u 2-1 mağlup etti. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönen temsilcimizin golleri 75. dakikada Leke James ve 90+5. dakikada Kayode'den geldi.