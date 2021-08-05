UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, Dinamo Batum'u 2-1 mağlup etti
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Batum'u 2-1 mağlup etti. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönen temsilcimizin golleri 75. dakikada Leke James ve 90+5. dakikada Kayode'den geldi.
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batum'la karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken rövanş maçı için büyük avantaj elde etti.
YİĞİDOLAR AVANTAJI KAPTI
Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Batum'un golünü 54. dakikada Mamuchashvili atarken temsilcimiz Sivasspor'a beraberliği getiren golü 75. dakikada Leke James kaydetti. Galibiyeti getiren gol ise 90+5. dakikada Koyode'den geldi. Rövanş maçı 12 Ağustos'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.