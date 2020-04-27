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UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı

UEFA, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon euro yardım yapıldığını duyurdu.

UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
27.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:47

UEFA, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon euro yardım yapıldığını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon euro destek sağlandığını belirtti.

"BİRLİK BERABERLİKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Koronavirüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, "Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kullandı.

UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
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