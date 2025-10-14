UEFA Fenerbahçe'yi denetleyecek mi?

UEFA'nın Galatasaray'ı denetlemesinin ardından gözler şimdi sarı-lacivertli kulübe çevrildi. Futbol kamuoyu, Fenerbahçe'nin de benzer bir incelemeye tabi tutulup tutulmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar...

UEFA FENERBAHÇE'Yİ DENETLEYECEK Mİ?

Gazeteci İbrahim Seten, UEFA'nın Galatasaray'ı ve diğer kulüpleri denetlemesiyle ilgili bilgiler aktardı. Seten konu ile ilgili olarak "Galatasaray bu sene UEFA tarafından denetlenmiş. Geçen sene Beşiktaş'ı denetlemişler. UEFA her sene bir kulüp seçip denetim yapıyormuş. Geçen sene Beşiktaş'a yaklaşık 1 milyon Euro civarında ceza kesmişler. Galatasaray ise küçük şeylerin dışında UEFA'dan tebrik yazısı almış. Şimdi deniliyor ki 2026 yılında büyük ihtimalle sıra Fenerbahçe'de." ifadelerini kullandı.