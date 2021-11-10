UEFA elini korkak alıştırmadı! Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası
Deplasmandaki Marsilya maçında çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'a deplasmandaki 2 maçını seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verildi. Grubun son maçında taraftar olmayacak.
Lokomotiv maçının tekrarı için UEFA'ya giden Galatasaray, adeta ceza alıp döndü.
50 BİN EURO
UEFA, Marsilya maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Galatasaray'a 50 bin Euro para cezası verdi.
BİLET SATAMAYACAK
Galatasaray, sonraki iki deplasman maçına bilet satamayacak, yani bu karşılaşmalarda seyirci olmayacak. İtalya'daki Lazio maçında Galatasaray taraftarı bulunmayacak. Gruptan çıkmak üzere olan Aslan, diğer turdaki deplasman maçını seyircisiz oynayacak.
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