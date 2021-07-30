UEFA'dan tarihi karar! Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek

UEFA, Avrupa Ligi Play-Off Turu kura çekimi öncesi yaptığı açıklamayla aynı ülke takımlarının birbirlerine rakip olabileceğini duyurdu. Böylece Fenerbahçe ile St.Johnstone'u elemesi durumunda play-off'a yükselecek Galatasaray, Avrupa Ligi'nde birbirleriyle eşleşebilecek. 1. torbadaki 6 takımın, 4. torbadan 3 takımla eşleşeceği düşünüldüğünde iki temsilcimizin birbirlerine rakip olma şansı çok yüksek görülüyor. Sarı-lacivertliler 1, sarı-kırmızılar 4. torbada yer alıyor.