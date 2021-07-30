UEFA'dan tarihi karar! Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
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UEFA'dan tarihi karar! Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek

UEFA'dan tarihi karar! Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

UEFA, Avrupa Ligi Play-Off Turu kura çekimi öncesi yaptığı açıklamayla aynı ülke takımlarının birbirlerine rakip olabileceğini duyurdu. Böylece Fenerbahçe ile St.Johnstone'u elemesi durumunda play-off'a yükselecek Galatasaray, Avrupa Ligi'nde birbirleriyle eşleşebilecek. 1. torbadaki 6 takımın, 4. torbadan 3 takımla eşleşeceği düşünüldüğünde iki temsilcimizin birbirlerine rakip olma şansı çok yüksek görülüyor. Sarı-lacivertliler 1, sarı-kırmızılar 4. torbada yer alıyor.

UEFA aldığı yeni kararla aynı ülke takımlarının Avrupa arenasında birbirleriyle eşleşebileceğini açıkladı. Buna göre Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda St.Johnstone'u elemesi durumunda play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşebilecek.

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UEFA'nın açıklamasına göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimal oldukça yüksek olarak değerlendirildi.

  • 1. Torba: Play-Off Turu'ndan başlayan 6 takım
  • 2. Torba: UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda elenen 6 şampiyon takım
  • 3. Torba: UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda kazanan 5 şampiyon takım
  • 4. Torba: UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda kazanan 3 şampiyon olmayan takım

Kura prosedürü şöyle:

  • 4. torbadaki 3 takım ile 1. torbadaki 3 takım eşleşir.
  • 1. torbada kalan 3 takım ile 3. torbadaki 3 takım eşleşir.
  • 3. torbada kalan 2 takım ile 2. torbadaki 2 takım eşleşir.
  • 2. torbada kalan 4 takım birbiriyle eşleşir.
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