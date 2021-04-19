UEFA Başkanı Ceferin: Juventus Başkanı kadar rahat yalan söyleyen birini görmedim, yılanın bu kadar yakın yaklaştığını bilmiyorduk.
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UEFA Başkanı Ceferin: Juventus Başkanı kadar rahat yalan söyleyen birini görmedim, yılanın bu kadar yakın yaklaştığını bilmiyorduk.

UEFA Başkanı Ceferin: Juventus Başkanı kadar rahat yalan söyleyen birini görmedim, yılanın bu kadar yakın yaklaştığını bilmiyorduk.
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Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ni çok sert şekilde eleştirdi, Juventus Başkanı hakkında da ağır bir üslup kullandı. UEFA Başkanı Ceferin, "Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Yılanların bize bu kadar yakın yaklaştığını bilmiyorduk" dedi.

Sakin görünümüyle tanınan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Juventus Başkanı Agnelli'yi ve Avrupa Süper Ligi'ni topa tuttu. Ceferin, belki de ilk kez bu kadar sert konuştu.

İşte Ceferin'in o lafları:

"AÇGÖZLÜLÜKTEN BAŞKA MOTİVE EDİLMEZLER"

"Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Hepimiz bu projenin saçmalığına karşı birlikteyiz.

"MİLLİ TAKIMLARA DAVET ALAMAZLAR"

Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar.

"İNSAN DEĞERLERİ BUHARLAŞMIŞ"

Hayatımda hiç bu kadar çok, ısrarla yalan söyleyen birini görmedim. 1 gün önce onunla konuştum ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerini buharlaştırmış. Yılanların bize bu kadar yakın çalıştığını bilmiyorduk, öğrendik.

"FORMAT HAYATA GEÇECEK

36 takımlı yeni Şampiyonlar Ligi formatı, bu kulüpler olsa da olmasa da hayata geçecektir."

UEFA Başkanı Ceferin: Juventus Başkanı kadar çok söyleyen birini görmedim. Yılanın bu kadar yakın yaklaştığını bilmiyorduk.
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