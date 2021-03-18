UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti

18.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:50
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu 2. maçında Tottenham, sahasında 2-0 yendiği Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-0 yenilerek turnuvadan elendi. İngiliz ekibinin turnuvadan elenmesi Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi oldu. Dinamo Zagreb'de Mislav Orsic hat-trick yaparak takımına çeyrek finali getirdi. Hırvat temsilcisinin teknik direktörü Zoran Mamic, hafta içinde dolandırıcılık suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmış ve görevinden istifa etmişti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb, sahasında Tottenham'ı ağırladı. Maksimir Stadı'nda oynanan ve ilk maçı 2-0 Tottenham üstünlüğü ile biten maçın rövanşını uzatmalarda 3-0 kazanan Dinamo Zagreb, çeyrek final biletini alan taraf oldu.

ORSIC TAKIMINI SIRTLADI

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Orsic, 62. dakikada Dinamo'yu öne geçirdi. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Orsic maçı uzatmaya götüren golü kaydetti. Uzatmalarda bir kez daha sahneye çıkan Mislav Orsic, hat-trick'i ile farkı üçe yükselterek çeyrek final biletinin Dinamo Zagreb'e geçmesini sağlayan isim oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti

TEKNİK DİREKTÖRLERİ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Dinamo Zagreb teknik direktörü Zoran Mamic, dolandırıcılık suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kararın açıklanmasının ardından Mamic görevinden istifa etmişti. Bu maçta Dinamo Zagreb'in başında sahaya yardımcı hoca Damir Krznar çıkmıştı.

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