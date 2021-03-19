UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

19.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:09
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Eski Başakşehirli Gael Clichy'nin çektiği kura sonrası Ajax-Roma eşleşmesi, en dikkat çeken karşılaşma olarak göze çarptı.

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

KURAYI ESKİ BAŞAKŞEHİRLİ CLICHY ÇEKTİ

Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta yapılacak.

Bir dönem Medipol Başakşehir'de de forma giyen Fransız oyuncu Gael Clichy'nin çektiği kuralarda, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesinin engellenmesi veya torba dağılımı gibi kurallar uygulanmadı.

Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde;

Çeyrek final

Granada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)

Yarı final

Granada-Manchester United/ Ajax -Roma

Dinamo Zagreb-Villarreal/ Arsenal-Slavia Prag

Haber Yorumları (1)
ARSENAL MANU FINALINE DOGRU GIDIYORUZ: muhtıs uefa fınalı olacak nasıpse
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