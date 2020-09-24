UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş : 1Rio Ave: 0 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş : 1Rio Ave: 0 (İlk yarı)

24.09.2020 20:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:59
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş : 1Rio Ave: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk ediyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Adem Ljajic'in ters taraftan uzun pasını alan Necip'in, sağ kanattan ortasında arka direkte Güven Yalçın kafa ile tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. 1-0

34. dakikada rakibine pres yapan Dorukhan, topu Güven'e kazandırdı. Bu futbolcunun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dorukhan'ın vuruşunda kaleciye çarpan top direkten döndü.

39. dakikada savunmadan atılan uzun topta, Moreira pasını yayda bulunan Mane'ye çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Utku kolay kontrol etti.

42. dakikada Lens'in sağ kanattan açtığı ortaya Güven vurdu top kaleci Kieszek'ten döndü. Dönen topu Dorukhan tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Daniel Siebert xx, Jan Seidel xx, Rafael Foltyn xx

Beşiktaş: Utku xx, Necip xxx, Weilinton xxx, Montero xx, Rıdvan Yılmaz xx, Dorukhan xx, Oğuzhan xx, Lens xx, Boyd xx, Adem Ljajic xx, Güven Yalçın xx

Yedekler: Ersin, Vida, Mensah, Gökhan Töre, Kartal Kayra, Hasic, Larin

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Rio Ave: Pawel Kieszek x, Pinto x, Borrvkovic x, Aderlan Santos x, Matheus Reis x, Tarantini x, Augusto x, Piazon x, Carlos Mane xx, Geraldes x, Brono Moreira x

Yedekler: Viera, Nelson Monte, Amaral, Gabrielzinho, Jambor, Diego Lopes, Meshino

Teknik Direktör: Mario Silva

Gol: Güven Yalçın (dk. 15) (Beşiktaş)

Sarı kart: Oğuzhan (Beşiktaş) - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş : 1Rio Ave: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş : 1Rio Ave: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş : 1Rio Ave: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş : 1Rio Ave: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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