Uçan Adam Sabri kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. "Uçan Adam Sabri" lakabıyla tanınan Yıldız, 30 Mart 2025 tarihinde Yalova'da hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, 31 Mart 2025 tarihinde Yalova Merkez Mezarlığı'na defnedilmiştir. Peki, Uçan adam Sabri kimdir? Sabri Yıldız kaç yaşında, nereli?

UÇAN ADAM SABRİ KİMDİR?

Sabri Yıldız, 21 Mart 2009 tarihinde Esra Ceyhan'ın Kanal D'de yayınlanan programına konuk olarak katıldı. Program sırasında "Allah" diyerek kendini yere atması, onu "Uçan Adam Sabri" olarak tanınır hale getirdi. Bu olay, sosyal medyada ve televizyon programlarında geniş yankı uyandırdı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğan Yıldız, Zaza kökenlidir. Annesi ve babası Alevi inancına mensuptur. Çocukluk yıllarını Adapazarı'nda geçiren Yıldız, İstanbul Ümraniye'de elektrikçi olarak çalıştı. Üç çocuk babası olan Yıldız, 18 yıllık evliliğini sonlandırmıştır. Hayatının ilerleyen dönemlerinde depresyon ve psikolojik tedavi görmüştür.

SABRİ IŞIK NEDEN ÖLDÜ?

Sabri Yıldız'ın ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, daha önce bazı sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.