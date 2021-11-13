Dünya Kupası yolunda tek hedef galibiyet! Türkiye-Cebelitarık maçında ilk 11'ler belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1 canlı yayınlayacak.

YILDIZ FUTBOLCULAR YOK

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Ozan Tufan bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Abdülkadir Ömür'ün de maça yetişme ihtimali düşük.

STEFAN KUNTZ İLE 3. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşısında çıkacak. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Hakan, Barış Alper, Halil, Burak

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino

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