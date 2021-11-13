Dünya Kupası yolunda tek hedef galibiyet! Türkiye-Cebelitarık maçında ilk 11'ler belli oldu
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takım, sahasında Cebelitarık'ı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Farklı galibiyet alarak averajını Norveç karşısında iyi duruma getirmek isteyen Ay-Yıldızlı ekip, Cebelitarık karşısına hücum ağırlıklı bir kadroyla çıktı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1 canlı yayınlayacak.
A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Ozan Tufan bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Abdülkadir Ömür'ün de maça yetişme ihtimali düşük.
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşısında çıkacak. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Hakan, Barış Alper, Halil, Burak
Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino
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