Üç farklı sosyal medya hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan Ronaldo, Instagram'dan yıllık 50 milyon dolar kazanıyor
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Üç farklı sosyal medya hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan Ronaldo, Instagram'dan yıllık 50 milyon dolar kazanıyor

18.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:07

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medyada üç farklı hesabından toplam 500 milyon takipçiye ulaşan ilk isim olarak kırılması güç bir başarıya imza attı. Portekizli, Instagram'dan yılda 50 milyon dolar kazanarak bu alanda da zirvede bulunuyor.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram, Facebook ve Twitter'da toplam 500 milyon takipçiye ulaştı. Gerçek bir sosyal medya fenomeni haline gelen Ronaldo, bunu başaran ilk isim olarak tarihe geçti.

Üç farklı sosyal medya hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan Ronaldo, Instagram'dan yıllık 50 milyon dolar kazanıyor
Cristiano Ronaldo'nun resmi Twitter hesabı

INSTAGRAM'IN YÜZDE 15'İ TAKİP EDİYOR

Instagram'da 263 milyon takipçisi bulunan Ronaldo, bu platformdaki kullanıcıların yüzde 15'ine sahip durumda. 36 yaşındaki futbolcuyu Facebook'ta 148 milyon, Twitter'da ise 91 milyon kişi takip ediyor.

Üç farklı sosyal medya hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan Ronaldo, Instagram'dan yıllık 50 milyon dolar kazanıyor
Cristiano Ronaldo'nun resmi Instagram hesabı

SOSYAL MEDYADAN YILDA 50 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

Dünyaca ünlü yıldızların önünde yer alarak gerçek bir sosyal medya fenomeni haline gelen Ronaldo, Instagram'dan da hatırı sayılır bir gelir elde ediyor. Öyle ki Juventus'tan yılda 30 milyon euro kazanan Ronaldo, Instagram'dan yılda yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde ediyor.

Üç farklı sosyal medya hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan Ronaldo, Instagram'dan yıllık 50 milyon dolar kazanıyor
Cristiano Ronaldo'nun resmi Facebook hesabı
Üç farklı sosyal medya hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan Ronaldo, Instagram'dan yıllık 50 milyon dolar kazanıyor
Haber Yorumları (2)
TS: 50 milyon dolar hem de dolar demekki 350 mil tl
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CR7: Adam dünyanın en iyi oyuncusu. Normal değil mi? Üstelik öyle hayırlı işler yapıyor ki böyle adam kazansın tabi.
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500
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