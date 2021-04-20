Üç büyüklerin 37. haftada oynayacağı maçların saatinde değişiklik yapıldı
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Üç büyüklerin 37. haftada oynayacağı maçların saatinde değişiklik yapıldı

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Süper Lig'in 37. haftasında saat 19.00'da oynanacak maçların saati 20.30 olarak değiştirildi. Bu kararla 5 müsabakanın saatinde değişim oldu. Maçları 19.00'da olan üç büyükler, böylece saat 20.30'da rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Peş peşe maç oynayacağı için TFF'ye başvuruda bulunan Beşiktaş'ın talebi de onay görmüştü.

Süper Lig'in 37. haftasında 5 maçın saatlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, iki ligde daha önce 19.00 olarak duyurulan bu karşılaşmaların başlama saatlerinin 20.30'a alındığı belirtildi.

Yapılan değişikliklerin ardından haftanın programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

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