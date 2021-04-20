Üç büyüklerin 37. haftada oynayacağı maçların saatinde değişiklik yapıldı

Süper Lig'in 37. haftasında saat 19.00'da oynanacak maçların saati 20.30 olarak değiştirildi. Bu kararla 5 müsabakanın saatinde değişim oldu. Maçları 19.00'da olan üç büyükler, böylece saat 20.30'da rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Peş peşe maç oynayacağı için TFF'ye başvuruda bulunan Beşiktaş'ın talebi de onay görmüştü.