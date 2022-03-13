23 yaş altı güreşçilerden Avrupa'da tarihi başarı - Haberler

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23 yaş altı güreşçilerden Avrupa'da tarihi başarı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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23 yaş altı güreşçilerden Avrupa'da tarihi başarı

Türkiye, 2022 Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda hem 20 madalyayla tarihinin en başarılı turnuvasını geçirdi hem de ilk kez üç ayrı kategoride de takım olarak derece yaptı.

Türkiye, 2022 Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda hem 20 madalyayla tarihinin en başarılı turnuvasını geçirdi hem de ilk kez üç ayrı kategoride de takım olarak derece yaptı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Milli güreşçiler, kadınlarda Avrupa şampiyonu, erkekler grekoromen ile serbest stilde Avrupa ikincisi olarak tarihinde ilk kez üç kategoride de kürsüye çıktı.

Ay-yıldızlı sporcular, 27 ülkeden güreşçilerin katıldığı şampiyonayı 4 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 20 madalyayla tamamladı. Böylece Türkiye, 23 yaş altı Avrupa güreş şampiyonalarındaki en yüksek madalya sayısına Bulgaristan'da ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, turnuvada milli formayı başarıyla temsil eden sporcuları tebrik ettiğini belirterek, "Çok mutluyuz. Artık geleceğe daha da güvenle bakıyoruz. Gençlerimiz her anlamda tarih yazdılar. Emeğe geçenleri yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

23 yaş altı güreşçilerden Avrupa'da tarihi başarı

23 yaş altı güreşçilerden Avrupa'da tarihi başarı

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye, Altın, Milli, Güreş, Spor, Haberler

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