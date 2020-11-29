TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 3 Halkbank: 0
TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Kocaeli BŞB Kağıtspor evinde ağırladığı Halkbank'ı 25-16, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Kocaeli BŞB Kağıtspor evinde ağırladığı Halkbank'ı 25-16, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Yer: Şampiyon Hasan Gemici
Hakemler: Yasin Yıldız xx, Selim Gülhan xx
Kocaeli BŞB Kağıtspor : Tunç Ayhan xxx, Samet Hüseyinoğlu xxx, Mertcan Akın (L) xxx, Metin Baran Taşkıran xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Hakan Kemerli xxx, Onur Saygın xx, Kadir Bircan xx, Kaan Yiğit Özkan xx, Kadir Bircan xx
Başantrenör: Yahya Tanta
Halkbank: Mustafa Selçuk Uyar xx, Berkay Yavuz xx, Batuhan Aydın xx, Batın Yiğit Büberci xx, Ömer Burak Şimşek (L) xx, Murat Fatih Örnek xx, Doğukan Kuyucu xx, Buğra Yahyaoğlu xx, Burak Seçilmiş xx, Murat Cıloğulları xx, Abdurrahman Tolgahan Toy xx, Mehmet Oktar xx, Metin Teközgen xx, Arda Yeşildağ (L) xx
Başantrenör: Erdi Demir
Setler: 25-16, 26-24, 25-20
Süre: 73 dakika (22- 27-24) - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı