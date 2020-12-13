TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 1 Düzce GSK: 3
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TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 1 Düzce GSK: 3

13.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:16
TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 1 Düzce GSK: 3

TVF Erkekler Voleybol 1.Ligi A Grubu'nda Kocaeli BŞB Kağıtspor evinde ağırladığı Global Connect Travel Düzce GSK'ya 18-25, 20-25, 25-20, 31-33'lik setlerle 3-1 mağlup olduSalon: Şampiyon Hasan GemiciHakemler: Ahmet Bülent Kırmızı xx, Yıldız Yasin xxKocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran...

TVF Erkekler Voleybol 1.Ligi A Grubu'nda Kocaeli BŞB Kağıtspor evinde ağırladığı Global Connect Travel Düzce GSK'ya 18-25, 20-25, 25-20, 31-33'lik setlerle 3-1 mağlup oldu

Salon: Şampiyon Hasan Gemici

Hakemler: Ahmet Bülent Kırmızı xx, Yıldız Yasin xx

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran xx, Tunç Ayhan xx, Murat Çakmak xx, Kadir Bircan xx, Hakan Kemerli xxx, Mertcan Akın (L) xx, Samet Hüseyinoğlu xxx, Onur Saygın xx, Yiğit Kaan Özkan xx,

Antrenör: Yahya Tanta

Düzce GSK: Kerem Can Acar xxx, Berke Can Bıldırcın xx, Onur Kaba xxx, Sencer Ürer xxx, Alperen Aydın xx, Berke Dalay xxx, Recep Akbayrak (L) xxx, Ahmet Zümrüt xx, Muhammet Delibaş xx, Doruk Daioğlu (L) xxx

Antrenör: Gökhan Sarıbaş

Setler: 18-25, 20-25, 25-20, 31-33

Süre: 111 dakika (23, 28, 26, 34) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 17:20:25. #1.14#
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