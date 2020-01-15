TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Cevhertepe: 0
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Solhanspor, 14. hafta müsabakasında sahasında Cevhertepe Voleybol'u 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Solhanspor, 14. hafta müsabakasında sahasında Cevhertepe Voleybol'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan
Hakemler: Mevlüt Aslan, Yavuz Yalçın
Solhanspor: Dmitriy Babkov, Ahmed Numan Çalışkan, Viktor Shapoval, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Ahmet Aslan, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol (L), Besnik Berkay Tanık
Cevhertepe: Fatih Emre Yar, Okan Savaş, M.Sait Aras, Abdurrahman Cevheroğlu, Koray Baytemur, Sercan Cihangir, Melih Özkaya, Mehmet Can
Setler: 25-17, 25-13, 25-10
Süre: 19, 20, 16 (55 dakika) - BİNGÖL