Haberler » Spor » TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 0 - Haliliye Bld: 3 - Spor

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 0 - Haliliye Bld: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında sahasında Haliliye Belediye Voleybol takımına 3-0 mağlup oldu.

09.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:33
TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 0 - Haliliye Bld: 3

1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında sahasında Belediye Voleybol takımına 3-0 mağlup oldu.


Salon: Solhan Salonu


Hakemler: Mahmut Karaca, Hüseyin Okumuş


Solhanspor: Dmıtrıı Babkov, ikbal Taha Doğu, Vıktor Shapoval, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Arslan Ahmet, Hakan Polat, Onur Kurt,Kapan Andaç, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık


Haliliye Bld.: Furkan Gök, Baddal Ufakmercımek (L), Mehmet Bebek, Mesut Akman (L), Göktuğ Polat, Adı Osmanovıc, Taha Sabah, Alican Dündar, Kaan Kar, Hamit Yüksel Mandıracı, Bünyamin Aslan, EmreErdil, Zlatan Sabev Yordanov


Setler: 17-25, 22-25, 24-26


Süre: 24, 29, 31 (84 dakika) - BİNGÖL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler