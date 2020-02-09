TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 0 - Haliliye Bld: 3
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında sahasında Haliliye Belediye Voleybol takımına 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında sahasında Haliliye Belediye Voleybol takımına 3-0 mağlup oldu.
Salon: Solhan Spor Salonu
Hakemler: Mahmut Karaca, Hüseyin Okumuş
Solhanspor: Dmıtrıı Babkov, ikbal Taha Doğu, Vıktor Shapoval, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Arslan Ahmet, Hakan Polat, Onur Kurt,Kapan Andaç, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık
Haliliye Bld.: Furkan Gök, Baddal Ufakmercımek (L), Mehmet Bebek, Mesut Akman (L), Göktuğ Polat, Adı Osmanovıc, Taha Sabah, Alican Dündar, Kaan Kar, Hamit Yüksel Mandıracı, Bünyamin Aslan, EmreErdil, Zlatan Sabev Yordanov
Setler: 17-25, 22-25, 24-26
Süre: 24, 29, 31 (84 dakika) - BİNGÖL