TV8'de kesilen yayın illegal bahis reklamlarından mı kaynaklı? O iddiaya jet yanıt geldi

Galatasaray-PSV karşılaşmasında maçtan çok sürekli kesilen yayın gündem oldu. Kesintinin kaynağı olarak Hollanda yayıncısı gösterildi fakat illegal bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Bahis reklamlarının kaldırılmasından sonra hata düzeldi, yayın geri geldi. Mikrofonun başındaki Melih Gümüşbıçak, kaçak bahisten gelir elde edildiği iddialarını ikinci yarının başında yalanladı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Hollanda'da PSV ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını sporseverler bir türlü izleyemedi. UEFA organizasyonlarının yayın haklarını alan Acun Ilıcalı'ya ilk maçtan tepki yağdı.

İLK ANDAN İTİBAREN SORUN

Karşılaşma uyduda ve internet yayınında ilk andan itibaren hep dondu. Bir süre sonra canlı yayına, "Teknik bir arızadan dolayı yayınımız birazdan devam edecektir" açıklaması koyuldu. Maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak da, "Hollanda'daki yayıncılardan kaynaklı bir hata var" bilgilendirmesi yaptı.

İLLEGAL BAHİS İDDİASI

Maçın sürekli gitme sebebi olarak sosyal medyada, saha kenarındaki panolarda çıkan illegal bahis reklamı olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu reklamlar kaldırıldıktan sonra ise yayın geldi. Maçın ikinci yarısında Melih Gümüşbıçak bu konuyla ilgili, "TV8'in bu konuyla bir ilgisi yok. Gelir alınması söz konusu değildir" dedi.