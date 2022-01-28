Galatasaray, Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti! Resmi site skor paylaşmayı bıraktı
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Hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'la karşılaşan Galatasaray, ağır bozguna uğradı. Sarı-Kırmızılılar, hazırlık karşılaşmasında alt ligde mücadele eden rakibine 6-2 kaybetti. Resmi site maç sırasında skor bilgisi paylaşmayı bıraktı.
Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray'da hazırlık maçında alınan skor moralleri altüst etti. Sarı-Kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti.
RESMİ SİTE BIRAKTI
Galatasaray resmi hesabı, Tuzlaspor 2-1 öne geçtikten sonra skor bilgisi paylaşmayı bıraktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar hazırlık maçı olmasına rağmen alınan bu skora hayli öfkelendi.
AĞIR TEPKİ
Maçı izleyemeyen Galatasaraylıları bir de skor çıldırttı. Galatasaray'ın paylaşımları altına çok sert yorumlar bırakıldı. Ezeli rakip taraftarları da bu skoru mizah konusu yaptı.