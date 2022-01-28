Galatasaray, Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti! Resmi site skor paylaşmayı bıraktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti! Resmi site skor paylaşmayı bıraktı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'la karşılaşan Galatasaray, ağır bozguna uğradı. Sarı-Kırmızılılar, hazırlık karşılaşmasında alt ligde mücadele eden rakibine 6-2 kaybetti. Resmi site maç sırasında skor bilgisi paylaşmayı bıraktı.

Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray'da hazırlık maçında alınan skor moralleri altüst etti. Sarı-Kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti.

Tuzlaspor'dan Galatasaray'a tarihi hezimet! Resmi site skor paylaşmayı bıraktı

RESMİ SİTE BIRAKTI

Galatasaray resmi hesabı, Tuzlaspor 2-1 öne geçtikten sonra skor bilgisi paylaşmayı bıraktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar hazırlık maçı olmasına rağmen alınan bu skora hayli öfkelendi.

Tuzlaspor'dan Galatasaray'a tarihi hezimet! Resmi site skor paylaşmayı bıraktıGörüntü: Maçkolik

AĞIR TEPKİ

Maçı izleyemeyen Galatasaraylıları bir de skor çıldırttı. Galatasaray'ın paylaşımları altına çok sert yorumlar bırakıldı. Ezeli rakip taraftarları da bu skoru mizah konusu yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray, Tuzlaspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Murat ÖREN:

Gomis ve Kaleci transferi şart oldu. Yoksa Küme geliyor.

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title