Galatasaray, Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti! Resmi site skor paylaşmayı bıraktı

Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray'da hazırlık maçında alınan skor moralleri altüst etti. Sarı-Kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti.

RESMİ SİTE BIRAKTI

Galatasaray resmi hesabı, Tuzlaspor 2-1 öne geçtikten sonra skor bilgisi paylaşmayı bıraktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar hazırlık maçı olmasına rağmen alınan bu skora hayli öfkelendi.

Görüntü: Maçkolik

AĞIR TEPKİ

Maçı izleyemeyen Galatasaraylıları bir de skor çıldırttı. Galatasaray'ın paylaşımları altına çok sert yorumlar bırakıldı. Ezeli rakip taraftarları da bu skoru mizah konusu yaptı.