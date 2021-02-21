KASTAMONU - Tuz mağarasında antrenman yapan boksörlerin performansı arttı

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Çankırı'da bulunan Hititler'den kalma 5 bin yıllık tuz mağarasında yapılan antrenmanların boksörlerin performansını olumlu yönde etkilediği belirlendi.

Çankırı'da bulunan Hititler'den kalma 5 bin yıllık tuz mağarasında yapılan antrenmanların boksörlerin performansını olumlu yönde etkilediği belirlendi.

Tuz mağarasında yaptığı antrenmanlarda performans artışı gözlemleyen Yıldız Kız Boks Milli Takım Başantrenörü Ahmet Çınar'ın önerisi üzerine bilimsel çalışma başlatıldı.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik/ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Söyler'in yaptığı araştırmada, tuz mağarasında yapılan direnç antrenmanlarının sporculara etkisi araştırıldı.

Milli boksörler, 2021 yılına ertelenenTokyo Olimpiyatları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakaları nedeniyle eylül ayında Çankırı'da kamp yaptı.

Yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında 2 hafta antrenman yapan Boks Milli Takımı sporcularına yönelik mağaraya girmeden ön test değerlendirmesi alındı. Antrenmanlar sonucunda tekrar teste tabi tutulan sporcuların performansı arasındaki fark değerlendirildi.

Araştırma ekibi, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek, sporculara araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verdi.

Söyler, AA muhabirine, tuz mağarasının kronik hastalıklar ile astım hastalarına iyi geldiği yönünde bilimsel olarak ispatlanmış çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Çalışmalarda aydınlatıcı bulgular elde ettiklerine dikkati çeken Söyler, "Solunum kapasitesi üzerine sonuç alacağımızı biliyorduk. Yüzde 2'lik olumlu sonuç aldık. Diğer parametrelerde de artışlar oldu. Yumruk hızı dediğimiz punch speed kuvvette, dikey sıçrama, reaksiyon ve denge gibi boksörlere özgü parametrelerde olumlu sonuçlar aldık." dedi.

Süreç kısa olduğu için yüzde 2 civarında parametre değişiklikleri görüldüğünü aktaran Söyler, şöyle devam etti:

"İki haftalık antrenman solunum kapasitesinde yüzde 2'lik artışa sebebiyet veriyorsa 8 ya da 12 haftalık antrenmanlarda akciğer kapasitesinde çok daha yüksek düzeyde artış olabilir diye düşünüyoruz. Antrenmanlarda, özellikle içerideki kirlenmemiş temiz havanın solunum kapasitesi üzerine yoğunlaştık. Uzun süren antrenmanların bütün parametrelerde artış sağlayacağına inanıyoruz. Sadece boks değil, diğer branşlarda da farklı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Farklı bir ortam olması açısından spor turizmi ve alternatif sporcu sağlığı açısından değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Mehmet Söyler, araştırmanın önümüzdeki günlerde uluslararası bir dergide yayımlanacağını kaydetti.

Ahmet Çınar ise tuz mağarasının sporcular üzerine olumlu etkisinin kanıtlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dönem dönem kadın sporcularımıza burada antrenman yaptırıyordum. Farkı sporcularımın üzerinde gözlemleyebiliyordum. Bu durumu hocalarımızla paylaştım. Spor Genel Müdürlüğümüz, müdür yardımcımız ve Boks Federasyonu Başkanımız araştırmanın yapılmasında arkamızda durdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor