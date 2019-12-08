Tutaş: "3 galibiyet bizim için başlangıç"

08.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:09

Futbolcuların inançlarını ortaya koyduğunu belirten Elazığ Belediyespor FK Sportif Direktörü Alaattin Tutaş, alınan 3 galibiyetin kendileri için başlangıç olduğunu söyledi.



TFF 3. Lig 2. Grup'un 16. Haftası'nda sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup eden Elazığ Belediyespor peş peşe 3. galibiyetini almış oldu. Maç sonu Elazığ ekibinin Sportif Direktörü Alaattin Tutaş değerlendirmede bulundu.



Gerçekten kaliteli bir takım olduklarını dile getiren Tutaş,"Takım olma yolunda biraz sıkıntılarımız vardı. Sportif Direktör olarak başladıktan sonra futbolcularımızın kimliklerini ortaya koymalarını istedik. Erokspor şampiyonluğa oynayan bir takım bakıldığında. Bizim onlardan bir eksiğimiz yok hatta fazlamız var. Kendi kendimize inandıramamıştık. Bunu inandırmaya çalıştık. Bizim inandıklarımıza belki başkaları inanmadı ama futbolcu kardeşlerim inançlarını sahaya yansıttılar. 3 galibiyet bizim için bir başlangıç. Önümüzde bir Kocaelispor maçı var. Kocaeli'ye de 3 puan için gideceğiz. Bu takımın hedefi sezon başından beri aynı. İnşallah o hedefe doğru ilerleyeceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA