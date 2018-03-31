Tüsiad Heyetinden Hatay Halkına Teşekkür

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Zeytin Dalı Harekatı boyunca askerlere sahip çıkan Hatay halkına teşekkür etti.

TÜSİAD heyeti, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hatay'a geldi. Heyet, ilk olarak Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti. Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Vali Erdal Ata, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TÜSİAD'ın Türkiye'nin en eski kurumlarından biri olduğunu belirtti. Vali Ata, "Türkiye ekonomisine çok büyük katkıları bulunan sanayicilerimizin, iş adamlarımızın bir araya getirdiği, gerçekten bu güne kadar baktığımız zaman da çok büyük katkıları olan, çok büyük istihdamı olan, Türkiye ekonomisine yaptığı ihracata büyük katkıları olan bir kuruluş" dedi.

Vali Ata, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin kısmının tamamlandığını vurgulayarak, "Silahlı kuvvetlerin yaptığı operasyonun Afrin kısmı başarıyla tamamlandı ve ondan sonraki kısmı da devam ediyor. Bu süreçte hiçbir sivilin zarar görmemesi için azami gayret gösterildi. ve bir tane sivilin zarar görmediği kanaatindeyiz. Aksine Türk Silahlı Kuvvetleri oradan terör örgütünün baskısından, zulmünden mağdur olan yerel halkı da kurtarmış oldu. ve onların ölüme terk etmiş olduğu yaralılar, sakatlar, yaşlılar da silahlı kuvvetler marifetiyle ilimize getirildi ve onlara her türlü sağlık hizmetleri verildi. Yani dünyanın hiçbir tarafında böyle bir olay görmek mümkün değil. İşte yakımızda görüyoruz Rusya'nın, Amerika'nın yaptıklarını. Her tarafı bombalayıp yerle bir ediyorlar. Ama bizim silahlı kuvvetlerimiz adeta teröristleri tereyağından kıl çeker gibi temizleyip, imha ediyorlar. Ondan dolayı da gurur duymamız gereken bir silahlı kuvvetlerimiz var. ve halkımızın verdiği destek de çok müthiş" diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise Hatay halkının Afrin operasyonu boyunca askerlere sahip çıktığını vurgulayarak, tüm Hatay halkına teşekkür etti. TÜSİAD'ın 47 yıllık bir öyküsü olduğunu hatırlatan Bilecik, şunları söyledi:

"Ben doğma büyüme Hataylı olarak, yani bu memleketin bir evladı olarak çekilen acıları, sevinçleri, buruklukları, gurur ve üzüntüleri yakinen takip etme şansı bulan insanlardan bir tanesiyim. Türkiye özellikle terör odaklarının temizlendiği, bundan sonra insanların gerçekten işine gücüne bakabileceği, daha fazla milli gelirden pay alabileceği bir noktaya geliyor."

Valilik ziyaretinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden TÜSİAD Başkanı Bilecik ve beraberindekiler, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile sohbet ederek, Başkan Savaş'a tablo hediye etti. - HATAY