TÜSİAD’dan İdlib’deki saldırıya tepki

28.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:36

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti.