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TÜSİAD’dan İdlib’deki saldırıya tepki

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti.

28.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:36
TÜSİAD’dan İdlib’deki saldırıya tepki

TÜSİAD Başkanı , 'de, rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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