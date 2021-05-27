Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmeyle ilgili açıklamalarda bulunarak, restoranların açık alanlarda saat 24.00'e kadar hizmet verebileceğine dair bir duyum aldığını söyledi.