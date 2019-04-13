Türsab Marmaris Btk Başkanı Esin: "En Büyük Savaşımız Kaçak Tur Satışlarıyla İlgili Olacak"

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, "En büyük savaşımızın da kaçak tur satışlarıyla ilgili olacak dedik. Bununla ilgili olarak haftada bir özellikle sahil bandında denetimlerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu acentaları birleştirme ve kaynaştırma kahvaltısı etkinliği düzenledi. Siteler Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleşen etkinliğe TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, üyeler ve basın mensupları katıldı. Suat Esin etkinlikte yaptığı konuşmada bölgede turizmi ileriye taşımak için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek "İlk acentaları birleştirme, kaynaştırma etkinliğimiz 25-28 Mart arasındaki Karadenizli turizmcilerle başladı. 50 acenta buna katılım sağladı. Dopdolu bir dört gün geçirdik. Bunun da semeresini gördü acentalarımız. Birkaç acentamız orada kültür turuna başladı. Göreve gelirken arkadaşlarımıza dedik ki amacımız turizmi biraz daha öne götürebilmek. Acentalarımızı elimizden geldiğince korumak. 'En büyük savaşımızın da kaçak tur satışlarıyla ilgili olacak' dedik. Bununla ilgili olarak hafta bir özellikle sahil bandında denetimlerimizi gerçekleştirdik. En büyük sorunumuz tekne turu adı altında kurulan stantlarda kara satışları, restoranlarda yapılan tur satışları, sokakta yapılan tur satışları. Bunlar bizi oldukça olumsuz etkiliyor. Bu konuyla ilgili raporlarımızı hazırladık, gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

"Hanutçuluğa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz"

Marmaris'te turizm sezonunun uzayacağını belirten Oktay ise, "Sezonla ilgili, Nisan ve Mayıs ayını düşük sezon diye ifade ederiz. Ancak inşallah önümüzdeki yıl ve diğer yıllar içerisinde Mart ayını düşük sezon olarak ifade edeceğiz. Yaptığımız temaslarda, gerek İskandinav, gerekse İngiltere pazarında özellikle uçuş ayağında sezonun bir miktar daha uzayacağı ifade ediliyor. Biz hanutçulukla ilgili kısımda her konuda sizinle beraber yürüyeceğiz. Bu konuda TÜRSAB Başkanı ile sürekli istişare halindeyiz. Buna kesinlikle müsaade etme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Gürültü ve görüntü kirliliği sorunlarıyla ilgili de acil müdahalede bulunacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA