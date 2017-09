Turnuvanın Şampiyonu Galatasaray Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bu yıl Tevfik Lav adına 6'ıncı kez düzenlediği Futbol Turnuvası, final maçlarının ardından sona erdi. Final müsabakalarında Bursaspor takımını 2-0 mağlup eden Galatasaray şampiyon olurken, dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupa ve plaketleri takdim edildi.



Manisa'nın yetiştirdiği önemli spor adamlarından Tevfik Lav adına Manisa Büyükşehir Belediyespor tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Tevfik Lav Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuva finalinde Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu. Sıralamada Bursaspor 2'nci olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor 4'üncü oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupa ve plaketleri Mümin Özkasap Stadyumu'nda takdim edildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Özcan Nalbantlar, TÜFAD Başkanı Tekin Tatlıcıoğlu, merhum Tevfik Lav'ın eşi Vecihe Lav, oğlu Can Lav, eski futbol hakemlerinden Yunus Yıldırım, antrenörler ve turnuvaya katılım gösteren sporcular katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



"Babam unutulmuyor gurur duyuyorum"



Program protokol konuşmaları ile devam etti. Merhum Tevfik Lav'ın oğlu Can Lav, "Yıllar geçiyor, ama babam unutulmuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi sayesinde babamın adının yaşatılması büyük bir onurdur" dedi. Başkanvekili Ziya Elmalı ise Tevfik lav isminin bundan sonra yaşatılmaya devam edeceğini belirtti. Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak Tevfik Lav isminin kendileri için büyük önem teşkil ettiğini ve turnuvayı düzenlemekten dolayı çok gururlu olduklarını söyledi. Eski Hakem Yunus Yıldırım ise turnuvanın futbol camiası adına da büyük bir organizasyon olduğunu dile getirdi. Yıldırım, emeği geçen herkese teşekkür etti. Turnuvaya katılan Bursaspor U12 takımı antrenörü Hakan Cenkçiler ise, her yıl katılmaktan dolayı mutlu olduklarını, ne olursa olsun bundan sonra da Manisa'ya geleceklerini dile getirdi.



Protokol konuşmalarının ardından protokol üyeleri turnuvaya katılım sağlayan Galatasaray, Bursaspor, Beşiktaş, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe, Altay, Manisaspor ve Akhisar Belediyespor takımları antrenörleri ve takım kaptanlarına plaket takdiminde bulundu. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ziya Elmalı'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün adının yazılı olduğu forma hediye edildi. - MANİSA