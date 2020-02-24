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TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: SGK indiriminde bildirim süresi uzatılmalı

Dünya Gazetesi'ni ziyaretinde SGK teşvikine dair yeni düzenlemeyi değerlendiren TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, "Teşvik uygulamasının öngörüldüğü biçimi ile sağlıklı uygulanabilmesi için süre uzatımının yapılması gerekiyor" dedi.

24.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:15
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: SGK indiriminde bildirim süresi uzatılmalı

Dünya Gazetesi'ni ziyaretinde SGK teşvikine dair yeni düzenlemeyi değerlendiren TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, "Teşvik uygulamasının öngörüldüğü biçimi ile sağlıklı uygulanabilmesi için süre uzatımının yapılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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