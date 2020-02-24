TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: SGK indiriminde bildirim süresi uzatılmalı

24.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:15

Dünya Gazetesi'ni ziyaretinde SGK teşvikine dair yeni düzenlemeyi değerlendiren TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, "Teşvik uygulamasının öngörüldüğü biçimi ile sağlıklı uygulanabilmesi için süre uzatımının yapılması gerekiyor" dedi.