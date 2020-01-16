TürkTraktör'ün "Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım Projesi" eğitimleri sürüyor

16.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:18

TürkTraktör, traktör kazalarında yaşanan kayıpları azaltmak ve bu konuya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi "Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım" kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, öncü çalışmalarıyla 65 yıldır Türkiye tarımına yön veren TürkTraktör, traktör ve ekipmanların en doğru sürüş ile kullanımı konusunda gerekli bilinci oluşturmak üzere 2017 yılında başlattığı "Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım" sorumluluk projesi kapsamında bugüne dek dijitalde ve sahada 20 binden fazla kişiye ulaştı.

TürkTraktör eğitmenleri Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilere ve farklı sektörlerdeki traktör operatörlerine yönelik saha eğitimlerine devam ederken, proje kapsamında düzenlenen online yarışma ve anketlerle de kullanıcılara güvenli sürüş bilinci aşılanıyor.

"Çiftçilerin geçirdiği kazaları ve can kayıplarını azaltmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, trafikte güvenliğin sağlanmasının göz ardı edilmemesi gereken ulusal bir gereklilik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TürkTraktör olarak odağımızda daima çiftçilerimiz var. Çevremizdeki ve sahadaki çiftçi dostlarımızın geçirdiği kazaları ve can kayıplarını azaltmayı hedefliyoruz. Bilinçsiz traktör sürüşü ve tarımsal ekipman kullanımının sadece tarlada değil, kamuya açık alanlarda da neden olduğu kazaların önüne geçilebileceğine olan inancımız ile projemizi aktif şekilde yürütmeye devam ediyoruz. 2018 TÜİK verilerine baktığımızda, eğitim düzenlediğimiz bazı bölgelerde kaza oranının azaldığını görüyoruz. Bu iyileşmede katkımız olduysa ne mutlu bize...

Eğitimlerimizin yanı sıra projeden faydalananlardan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda ürünlerimizi de geliştiriyoruz. Örneğin, kuyruk mili kazalarından etkilenen çok çiftçi var. Bunun önüne geçebilmek için bu sene ürettiğimiz yeni birkaç modelimize, kuyruk mili çalışırken sürücünün koltuktan kalkması durumunda sesli uyarı veren ve belirli bir süre sonunda traktör motorunu durduran bir emniyet sensörü yerleştirdik. Bu çift emniyet sistemi, çalışma güvenliği açısından çiftçimize koruma sağlıyor."

Özüner, gelişmeleri görebilmek adına bu yıl da dijital ortamda yeni bir yarışma ve anket gerçekleştirdiklerini aktararak, "Anketimiz katılımcılarının yüzde 83'ünün traktörü var, yüzde 91'i de ehliyetli traktör kullanıcısı. Sonuçlara göre, bu yıl da anketimize katılan çiftçilerimizin yüzde 50'den fazlası güvenli sürüş eğitimi almak istediklerini ifade ederek bu konuda gelişime açık olduklarını gösterdiler. En fazla farkındalık yaratılması gereken konuların başında hız limitleri ve emniyet kemeri kullanımı yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, "Kazalar Kaderimiz Değildir" mottosu ile faaliyete devam eden proje, farklı sektörlerden de talep görüyor ve bu sayede daha fazla kişiye ulaşabiliyor. Bunun en son örneği ise Yapı Kredi Bankacılık Üssü'nde traktör kullanma izni olan banka çalışanları için TürkTraktör Akademi tarafından düzenlenen eğitim oldu. Traktör, ekipman ve iş makinesi kullanımı olan her alanda bu eğitimler devam edecek.

Kaynak: AA