Türkoğlu'ndan Aydınlar'a Ziyaret
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı ziyaret etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı ziyaret etti.
TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan Türkoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette, Mehmet Ali Aydınlar ile genç oyuncu gelişimi ve oyuncu sağlığı ile birlikte yeni projeler üzerinden fikir alışverişi yapıldığı bildirildi.
Görüşmenin ardından TBF Başkanı Türkoğlu'nun, basketbola katkılarından dolayı Mehmet Ali Aydınlar'a teşekkür plaketi verdiği kaydedildi.
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