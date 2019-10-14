Türkoğlu'nda Barış Pınarı Harekatına bayraklı destek

14.10.2019 15:44

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla vatandaşlara, araç ve iş yerlerine Türk bayrağı dağıttı.

Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve belediye personeli, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mahir Ünal, İstiklal ve Atatürk caddelerinde bulunan iş yerlerine, Millet Meydanı'ndaki vatandaşlara ve seyir halindeki araçlara Türk bayrağı dağıttı.

İlçe esnafı Osman Aka, kampanyayı gerçekleştiren Belediye Başkanı Osman Okumuş'a teşekkür etti.

Sınırdaki gelişmeleri yakından takip ettiğini anlatan Aka, "Barış Pınarı Harekatını dakika dakika televizyonlardan takip ediyorum. İhtiyaç halinde askere tekrar gitmek isterim. Barış Pınar Harekatını gönülden destekliyorum." dedi.

Kaynak: AA