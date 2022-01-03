Türkoğlu Belediyesi'nin düzenlediği mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Türkoğlu ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon, Kadıoğluçiftliği Mahallesi oldu.

Türkoğlu Belediyesi öncülüğünde mahalleler arasındaki beraberliği güçlendirmek aynı zamanda spora teşvik etmek amacıyla ilçedeki 25 mahallenin katılımıyla turnuva düzenlendi.

Ön grup, çeyrek ve yarı final mücadelelerinin ardından finale kalan Kadıoğluçiftliği ve Kırmakaya mahalleleri Beyoğlu Spor Kompleksi'nde maça çıktı.

Karşılaşmayı 3-1'lik skorla yenen Kadıoğluçiftliği Mahallesi turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın ardından değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, mahalleler arası birlik ve beraberliği sporla pekiştirmek istediklerini söyledi.

Belediye olarak sporseverlere her alanda imkan sunacak çalışmalar yaptıklarını belirten Okumuş, "Turnuvanın dördüncüsü tamamlandı. Turnuvamıza katılım sağlayan 25 takımımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Futbol turnuvalarından sonra voleybol turnuvası gibi çeşitli turnuvalarımız da devam edecektir." diye konuştu.

Turnuvada dereceye giren takımlar gezi turuyla ödüllendirildi.

AA / Ali Çakmak - Spor Haberleri

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