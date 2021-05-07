Son dakika: ABD, Türkiye'ye yaptığı hukuksuzluğu kabul etti! F-35 programında çözüm için yeniden diyalog başlıyor
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Son dakika: ABD, Türkiye'ye yaptığı hukuksuzluğu kabul etti! F-35 programında çözüm için yeniden diyalog başlıyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı'' diyerek F-35'te diyalog sürecinin yeniden başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını söyleyerek, "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı" dedi.

"BÜTÜN ORTAKLARIN OY BİRLİĞİ İLE OLUR"

Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Demir, F-35 programı için imzalanan mutabakat zaptını hatırlatarak "Bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir." dedi.

''HUKUKİ ZEMİNİ YOK''

Demir, "Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde 'Türkiye'yi çıkarttım' açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DİYALOG SÜRECİ BAŞLAYACAK"

İsmail Demir, "Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili ABD ile bir diyalog süreci başlayacak" dedi.

Son dakika: ABD, Türkiye'ye yaptığı hukuksuzluğu kabul etti! F-35 programında çözüm için yeniden diyalog başlıyor
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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