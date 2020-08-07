Türkiye yerli otomobil hedefine adım adım yaklaşıyor! Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzalandığını belirterek, "Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" dedi.

Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar geldi.

Karakaş, "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" dedi.

YERLİ OTOMOBİL 'TOGG' MARKASI İLE DEVAM EDECEK

Yerli otomobilin hangi isim ile yollara çıkacağına yönelik açıklamalarda bulunan Karakaş, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi.

En son ocak ayında otomotiv basını ile bir araya gelen Karakaş, o dönem yaptığı açıklamada otomobilin ismi üzerinde farklı alternatifleri olduğunu söylemişti.

"İLK ARAÇLAR 2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE BANTTAN İNECEK"

TOGG CEO'su, TOGG markasının Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Güney Kore, Japonya ve Azerbaycan'da tescil edildiğinin de bilgisini paylaştı. Karakaş, 2022'in son çeyreğinde ilk araçların Gemlik'teki fabrikadan inmeye başlayacağının da müjdesini verdi.