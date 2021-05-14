Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo'da olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo'da olacak

Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo'da olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak.

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak.

Olimpik Milli Sporcu Onur Cavit Biriz'in RS: X Erkekler kategorisinde Tokyo'da mücadele etmeye hak kazanmasıyla birlikte Türkiye, yelken branşında Olimpiyat Oyunları'nda 8 sporcuyla boy gösterecek. Ay-yıldızlı formayla Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak olan sporcu listesi şu şekilde:

Alican Kaynar - Finn

Ateş Çınar - 470

Deniz Çınar - 470

Beste Kaynakçı - 470 Kadınlar

Okyanus Arıkan - 470 Kadınlar

Ecem Güzel - Laser Radial

Dilara Uralp - RS: X Kadınlar

Onur Cavit Biriz - RS: X

(İHA)

Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo'da olacak
Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo'da olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beren Saat Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Diego Mesut Özil Metin Oktay Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo'da olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 14:53:33. #1.16#

title