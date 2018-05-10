Türkiye'ye Has Bir 'Karz-ı Hasen' Kurumu Geliştirilebilir"
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, faiz sistemine karşılık yardımlaşmayı esas alan Karz-ı Hasen sisteminin, Türkiye'de kurumsallaşması gerektiğini bildirdi.
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, faiz sistemine karşılık yardımlaşmayı esas alan Karz-ı Hasen sisteminin, Türkiye'de kurumsallaşması gerektiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com