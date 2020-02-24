Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Ocak'ta yüzde 16.11 arttı

24.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:03

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak'ta, yüzde 16.11 artışla 1 milyon 787 bin kişiye yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, yabancı ziyaretçiler 2019 yılında yüzde 14.1 artışla 45 milyon kişiye yükseldi.

Ocak ayındaki yabancı ziyaretçilerin yüzde 0.86'sına karşılık gelen 15 bin 315 kişisi günübirlik ziyaretçilerden oluştu.

Türkiye'ye Ocak ayında en çok ziyaretçi, 162 bin kişiyle Bulgaristan'dan, 133 bin kişiyle Gürcistan'dan, 131 bin kişiyle Rusya'dan, 122 bin kişiyle Almanya'dan ve 121 bin kişiyle İran'dan geldi.

Kaynak: DHA