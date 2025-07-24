Türkiye UEFA ülke puanı kaç, güncel UEFA ülkeler sıralaması nedir 24 Temmuz Perşembe?

Bu puanlama, kümelerde yer alan son beş sezonun (2020–21'den 2024–25'e kadar) performanslarının toplamına dayanmakta olup; UEFA tarafından Avrupa kupalarına katılım kontenjanları için referans alınmaktadır. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı kaç, güncel UEFA ülkeler sıralaması nedir?

UEFA ÜLKE PUANI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

UEFA ülke puanı, bir ülkenin kulüplerinin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi Avrupa kupalarında topladığı puanların, katılan takım sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

• Galibiyet: 2 puan, beraberlik: 1 puan. Eleme turları için galibiyet 1, beraberlik 0,5 puandır.

• Grup aşamasına kalanlara bonus; yine daha ilerledikçe ekstra puan verilir. ve sıralamayı oluşturur.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE KATSAYISINDA KAÇINCI?

UEFA'nın ülke katsayısı (country coefficient) sıralamasının 2025–26 dönemine göre 24 Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen sonuçlarına göre; Türkiye 9. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin toplam katsayısı 40.800 olarak kaydedilmiştir.

Bu puanlama, kümelerde yer alan son beş sezonun (2020–21'den 2024–25'e kadar) performanslarının toplamına dayanmakta olup; UEFA tarafından Avrupa kupalarına katılım kontenjanları için referans alınmaktadır.

SIRALAMADA KİMLER ÖNDE?

1. İngiltere – 90.839 puan ile açık ara liderliğini korumaktadır.

2. İtalya – 80.946

3. İspanya – 74.953

4. Almanya – 71.117

5. Fransa – 65.177

Devler liglerinin ardından Hollanda, Portekiz, Belçika ve Türkiye 6–9. sıralarda yer alıyor. Türkiye, bu güçlü Avrupa liglerinin hemen ardından 9. sırada; Çekya, Türkiye'nin ardından 10. sırada ye alıyor.

AVANTAJLAR VE ETKİLER

1. Avrupa Kupalarında Kontenjan İstikrarı

– Türkiye, mevcut 10. sıra sayesinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde doğrudan ve eleme turlarında yer alacak ekip sayısını garanti altına almış durumda.

2. Finansal ve İmaj Kazanımları

– Ülke sıralamasındaki konum, kulüplerin sponsorluk ve gelir potansiyelini doğrudan etkiler. Ayrıca UEFA'nın yeni gelir dağıtım sistemindeki dilim seviyeleri açısından olumlu sonuçlar getirir.

3. Rakiplerle Dengeli Sezon

– 10. sıra, hem güçlü hem de dengeli bir rekabet seviyesi sunuyor. Puan artışı halinde bir üst kuşağa (8–9'uncu sıra) geçme hedefi belirleyici olabilir.

İLERİYE DÖNÜK HEDEFLER

• Kulüplerin Avrupa'da başarı grafiğini sürdürmesi, Türkiye'nin 10. sırayı koruyabilmesi veya yukarı çıkabilmesi adına büyük önem taşıyor.

• Özellikle Şampiyonlar ve Konferans Ligi'nde çift maçlı turların ötesine geçerek toplanacak ekstra puanlar, Türkiye'yi Hollanda–Portekiz–Belçika'nın önüne taşıyabilir.

• Ayrıca bütçe planlaması, altyapı yatırımları ve teknik direktör tercihlerinin stratejik olması, uzun vadede ülke katsayısına doğrudan yansıyor.

Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini koruması için Avrupa performansı büyük önem taşıyor. Önümüzdeki sezon, bu sıralamaya yön verecek sonuçlarla geleceğin kontenjan haritası çizilecek.