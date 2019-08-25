Türkiye Taekwando Milli Takımı dünya üçüncüsü

25.08.2019 15:57

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonasında milli sporcu Ayşe Asma'nın da yer aldığı Taekwondo Milli Takımı Karma takımlar kategorisinde Dünya Üçüncüsü oldu.



Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü adına şampiyonaya katılan Ayşe asma "Bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu madalya ile büyükler kategorisinde Edirne'ye ilk defa bir Dünya madalyası getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bizlere yaşatan başta antrenör Erkan çakırtepe'ye ve tüm Uzunköprü halkına sonsuz teşekkürler. İnanıyoruz ki bu madalya bizler için büyük bir onur olduğu gibi Edirne içinde büyük bir onurdur" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA