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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı için 2 aday yarışacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı için 2 aday yarışacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun seçimli olağan genel kurulunda 2 başkan adayı yarışacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun seçimli olağan genel kurulunda 2 başkan adayı yarışacak.

Federasyondan alınan bilgiye göre, 29 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan genel kurulda, mevcut başkan Şahin Özen ile Oğuz Aydın başkanlık için yarışacak.

Genel kurul, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Oğuz Aydın, Cumartesi, Türkiye, Ocak, Spor, Haber

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