Türkiye son 11 yılda fındıktan 21 milyar dolar gelir elde etti
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Türkiye son 11 yılda fındıktan 21 milyar dolar gelir elde etti

14.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:07

Türkiye, 2009 ile 2020 yılları arasında 100'ü aşkın ülkeye toplam 3 milyon tona yakın fındık ihraç ederek 21 milyar dolar döviz girdisi elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre, Türkiye, 2009 ile 2020 yılları arasını kapsayan 11 sezonda 100'ü aşkın ülkeye toplam 2 milyon 901 bin 120 ton iç fındık ihraç ederek toplamda 21 milyar 352 milyon 472 bin dolar döviz girdisi elde etti.

GEÇEN SEZON REKOR KIRILDI

2019-2020 sezonunda 343 bin 561 ton fındık ihraç edilerek miktar bakımından Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı belirtildi. Gelir açısından ise Türkiye, 2014-2015 sezonunda 217 bin 427 ton fındık ihraç ederek 2 milyar 799 milyon 529 bin 618 dolar kazanç elde ederek rekor kırmıştı.

Türkiye son 11 yılda fındıktan 21 milyar dolar gelir elde etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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