Türkiye Satranç Öğreniyor Adım-2 Projesi kapsamında satranç eğitimi verilecek

Satranç sporunun tanıtılması için 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik olan "Türkiye Satranç Öğreniyor Adım-2 Projesi" kapsamında, orta seviye satranç eğitimleri verilecek.

Satranç sporunun tanıtılması için 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik olan "Türkiye Satranç Öğreniyor Adım-2 Projesi" kapsamında, orta seviye satranç eğitimleri verilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Öğreniyor Adım-2 Projesi orta seviye dersleri, her ayın ilk iki haftalık döneminde çevrimiçi düzenlenecek.

19-27 Haziran tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirilecek orta seviye satranç eğitimlerine, satranç sporunda kendini geliştirmek isteyen 18 yaş ve üstü, başlangıç düzeyinde satranç bilgisine sahip ve vizeli sporcuların katılabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er