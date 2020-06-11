Türkiye Şampiyonu Anıl Mert İmre, Kuşadası'nın gururu oldu Karate Federasyonunun online düzenlediği kata musabakalarında 2012 yaş grubunda Türkiye Şampiyonu olan Anıl Mert İmre Kuşadası'nın ve Aydın'ın gururu oldu.

Karate Federasyonunun online düzenlediği kata musabakalarında 2012 yaş grubunda Türkiye Şampiyonu olan Anıl Mert İmre Kuşadası'nın ve Aydın'ın gururu oldu. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Karate Federasyonu tarafından 2012 doğumlu sporcular arasında düzenlenen Türkiye Kata Şampiyonası bu yıl online gerçekleştirildi. Önceki hafta finali gerçekleşen ve büyük ilgi gören şampiyonada Kuşadalı 2012 doğumlu Anıl Mert İmre, tüm rakiplerini geride bırakarak minik erkeklerde Türkiye Kata Şampiyonu olmuştu.

Kuşadası Ritmik Ada Kulübü karate takımı sporcusu olan Anıl Mert İmre'nin Türkiye Şampiyonu olmasının ardından hem kulübü, hem de ailesi büyük sevinç yaşarken, elde edilen başarı herkesin göğsünü kabarttı. Anıl Mert'i makamında kabul eden Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, minik sporcu ile onu yetiştiren Ritmik Ada Kulübü Başkanı Levent Temel ve antrönerler Erhan ve Algün Erdem'i de tebrik etti. Kaymakam Yücel, pandemi döneminde de sporu bırakmayarak Kuşadası'nın göğsünü kabartan Anıl Mert İmre'ye hediyeler verdi. Kaymakam Yücel'in dışında Aydın Gençlik ve Spor il Müdürü Cenap Filikçioğlu da Anıl Mert'i makamında kabul ederek, tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA