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Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası sona erdi

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Spor
Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası sona erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonunun düzenlediği Salon Okçuluk Federasyon Kupası sona erdi.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun düzenlediği Salon Okçuluk Federasyon Kupası sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 80 kulüpten 225'i kadın toplam 512 sporcu katıldı.

Şampiyonada klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Gülnaz Büşranur Çoşkun birinci olurken, klasik yay genç erkeklerde Efe Gürkan Maraş, genç kadınlarda Ceren Koçur şampiyon oldu.

Makaralı yay erkeklerde Furkan Dernekli, kadınlarda ise Gizem Elmaağaçlı birinci oldu. Makaralı yay genç erkeklerde ise Yakup Yıldız, kadınlarda Efdal Hatice Köse şampiyon oldu.

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AA / Mustafa Çavuş - Spor Haberleri

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