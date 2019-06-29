Türkiye, para atletizmde iki madalya kazandı

Türkiye, Para Atletizm Grand Prix'inin yedinci ayağına birer altın ve gümüş madalya kazanarak başladı.

Tunus'ta düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'inin yedinci ayağının ikinci gününde, milli sporcularımızdan Hamide Doğangün altın, Zübeyde Süpürgeci gümüş madalya elde etti. Hamide Doğangün, T53 kategorisi kadınlar 100 m finalinde 17.91lik derecesiyle yarışları birinci sırada bitirerek altın madalyanın sahibi oldu. Zübeyde Süpürgeci de T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 17.82'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyaya uzandı.

Yarın sona erecek organizasyona Hamide Doğangün 1500 m, Zübeyde Süpürgeci ise 200 m final yarışlarıyla devam edecek.



Kaynak: DHA