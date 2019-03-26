Türkiye'nin Parlayan Yıldızı, Geleceğin Gücü: Electro Wind

Electro Wind markasının adı altında showroom olarak hizmet veren Pumpkin yetkilisi Gamze Yıldız, "Motocafe konseptine sahip bir kuruluş. Keyifli bir ortamda kahvenizi, tatlınızıalıp motorları izleyebileceğiniz bir nokta. Biz Electro Wind bayilerini de motocafe konseptine yönlendirmeyi düşünüyoruz. Kuruçeşme'de şu an bu konsept var. Ama ilgi büyük yakın zamanda birçok yerde açılacak." diye konuştu.

"AVRUPA'DA YERİMİZİ ALACAĞIZ"

Electro Wind yetkilisi Halit Yıldız, "Yaklaşık olarak 3 yıl önce kurulan bir firmayız. Vizyonumuz tamamen elektrikli araçlar üzerine. Şu an için sadece scooterlarımız var. Sadece 2 teker üstüne çalışmalarımız devam ediyor. Ama ileride bunu geliştireceğiz. Biz bir Türk markasıyız. İlerleyen dönemlerde Avrupa'da da yerimizi alacağız. AR-GE faaliyetleri bizim için çok ama çok önemli. Ürünlerimizin montajını tamamen ülkemizde yapıyoruz. Çünkü kalitesinden yüzde 100 emin olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇİFT ÇEKİŞ SİSTEMİ UYGULADIK"

Firma yetkilisi Halit Yıldız, "Ürünlerimizde şu an çift çekiş sistemi uyguladık. Bu fuarda tanıtımını da yapıyoruz. Hem arkadan itişli hem önden çekişli. Şuan 2*2 bir motorumuz var. Biz yönetimin kolay olması ve etkin olması çok çalışıyoruz. Türkiye çapında 20'ye yakın bayimiz var. Bu ürünlerde plaka gerekli ama ehliyete gerek yok. Bu araçlarda trafik sigortası ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi ödemeler yok. Ürünlerimizin 2 sene garantisi oluyor." dedi.

"2019 BİZİM YILIMIZ OLACAK, BÜYÜYECEĞİZ"

Yıldız, "2019 yılı bizim için çok önemli. Avrupa pazarında ciddi bir büyüme ve atılım hedefliyoruz. Türkiye sınırları içerisinde kalmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu segmenti aslında biz ortaya çıkardık. Kalite düşün bir seviyedeydi. Biz bunu değiştirdik ve benzine karşı ciddi bir alternatif haline gelmesini sağladık. Bu konuya Avrupa'da çok ihtiyaç duyuyor. Bizde bunu başaracağız." şeklinde konuştu.