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Türkiye’nin ilk online kablo eğitimi 2 bin kişiye ulaştı

Türk Prysmian Kablo, 2015 yılında hayata geçirdiği online kablo eğitimleriyle 2 bini aşkın kişiye ulaştı.

15.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:27
Türkiye’nin ilk online kablo eğitimi 2 bin kişiye ulaştı

, 2015 yılında hayata geçirdiği online kablo eğitimleriyle 2 bini aşkın kişiye ulaştı. Tamamen ücretsiz olan ve başta sektör profesyonellerini hedefleyen Online Kablo Eğitimi'ne dileyen herkes Türk Prysmian Kablo'nun web sitesi üzerinden katılabiliyor.

Kaynak: Dunya.com

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