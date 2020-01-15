Türkiye’nin ilk online kablo eğitimi 2 bin kişiye ulaştı
Türk Prysmian Kablo, 2015 yılında hayata geçirdiği online kablo eğitimleriyle 2 bini aşkın kişiye ulaştı.
15.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:27
Türk Prysmian Kablo, 2015 yılında hayata geçirdiği online kablo eğitimleriyle 2 bini aşkın kişiye ulaştı. Tamamen ücretsiz olan ve başta sektör profesyonellerini hedefleyen Online Kablo Eğitimi'ne dileyen herkes Türk Prysmian Kablo'nun web sitesi üzerinden katılabiliyor.
Kaynak: Dunya.com