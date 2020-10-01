Türkiye'nin ilk dijital fuarı Shoedex2020 ikinci kez kapılarını açıyor

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla Türkiye'nin ve dünyanın ayakkabı, çanta, deri saraciye ve deri konfeksiyon sektörlerine yönelik ilk dijital fuarı Shoedex2020, 13-15 Ekim 2020'de ikinci kez gerçekleşecek.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla Türkiye'nin ve dünyanın ayakkabı, çanta, deri saraciye ve deri konfeksiyon sektörlerine yönelik ilk dijital fuarı Shoedex2020, 13-15 Ekim 2020'de ikinci kez gerçekleşecek.

Shoedex2020, 13-15 Ekim 2020'de ikinci kez gerçekleşecek. Türkiye'nin krizi başarılı yönetmesinde dijitale hızlı adaptasyonun payının büyük olduğunu belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden en az etkilenecek üçüncü ülkeyiz. Stratejik muhakememiz ve yol haritamızın aynı zamanda küresel ölçekli olması gerektiğinin bilinciyle, Türkiye ve dünyada bir ilki başararak diğer bütün sektörlerde dijital dönüşümü tetikleyen sürükleyici bir etki sağladık. Haziran ayında ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik ilk sanal fuarımız Shoedex2020'yi gerçekleştirdik. Fuarımızın dört günlük periyodunda 31 katılımcı firma ile 59 ülkeden 300'ü aşkın alıcı www.shoedex.events adresinde buluştu. Toplamda binin üzerinde B2B görüşmesi gerçekleşti. Bu kez katılımcı cephesinde 4 kat artış var. Shoedex dijital bir fuar markası ve biz gün geçtikçe ürün gamımızı genişletiyoruz. Bu yüzden bu kez fuarımıza deri konfeksiyon sektörünü de ekledik. 13-15 Ekim'de ikinci kez www.shoedex.events adresinde gerçekleştireceğimiz fuarımıza 59 ülkeden bin 200 ziyaretçi ve 120 katılımcı öngörüyoruz. Aynı zamanda fuarda her gün sürdürülebilirlik konulu bir webinarımız olacak. Bize destek temelinde kanallarını açık tutarak, taleplerimizin rahatlıkla karşılanacağı zemini inşa eden Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a ve Bakanlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Zandar, Endüstri 4.0'ın yerini Endüstri 5.0 çağına bıraktığı şu zamanlarda doğru bir strateji ve teknolojiyle hareket eden firmaların yeni dünyanın öncüleri olacağını ifade etti. Zandar, "Önümüzdeki dönemde global ticaret yollarının yüzde 90'ı değişecek. Tüketicilerin beklentileri ve yönelimleri zaten değişmişti. Pandemi mevcut temeldeki işleyişi hızlandırdı. Çin'de hayatın durmasını engelleyen e-ticaret devleriydi. Nitekim sadece Çin özelinde değil, tüm dünyada bu böyle. Örneğin; McKinsey'nin yeni raporuna göre ABD'de dijital ticaretin 10 yıllık gelişimi 3 ayda gerçekleşti. Türkiye'nin e-ticaret hacmi ise yılın ilk 6 ayında 92 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak ciddi bir ivme kazanmış durumda. Ticaretin her aşaması artık dijitalleşme ekseni üzerinde şekilleniyor. Dijitalleşme artık Toplum 5.0'ın gerçekleşmesi için inşa edilmesi gereken en önemli bariyerlerden biri ve gittikçe kökleşiyor. Dijitalleşme çalışmalarımız 2020 yılı sonu için belirlenen yüzde 30'luk ihracat artışı hedefimize de büyük katkı sağlayacak. Bizim yenilikçi zihinlere ihtiyacımız var. Bütün sektörlerin önceliklerini AR-GE ve inovasyon odaklı bir iş modeline göre belirlemesi ve her detayı en ince ayrıntısına kadar hesaplaması gerekli." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı