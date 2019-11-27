"Türkiye'nin hikayesi üretimle, ihracatla yazılacak"

27.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:38

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Benzer ekonomilere nazaran daha öne çıkan, daha olumlu bir hikaye yazılması gerekiyor. Bu hikaye üretimle yazılacak, ihracatla yazılacak" ifadelerini kullandı.