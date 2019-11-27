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"Türkiye'nin hikayesi üretimle, ihracatla yazılacak"

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Benzer ekonomilere nazaran daha öne çıkan, daha olumlu bir hikaye yazılması gerekiyor.

27.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:38

ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Müdürü , "Benzer ekonomilere nazaran daha öne çıkan, daha olumlu bir hikaye yazılması gerekiyor. Bu hikaye üretimle yazılacak, ihracatla yazılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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